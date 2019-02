Un mois de février exceptionnel pour la station des ski des Estables en Haute Loire

Depuis le début des vacances scolaires dans la station de ski Altiligérienne des Estables au pied du Mont Mézenc, c’est le grand sourire qui prédomine chez les professionnels et les skieurs

De la neige, du soleil et des skieurs , le cru 2019 est excellent

Les Estables, France

La neige abondante tombée au début du mois de février commence un peu à fondre, mais il en reste largement pour tenir une bonne semaine encore et les touristes présents sont bien décidé à en profiter jusqu’au bout

Des pistes encore en très bon état à la veille de cette nouvelle semaine de vacances © Radio France - Yves Renaud

Le service des pistes de la station en tout cas fait tout son possible pour maintenir le domaine en état et conserver la forte couche de neige tombée au début du mois .Christophe Galant, pisteur secouriste et directeur adjoint des pistes

Au pied du Mont Mézenc , les skieurs ont bien là © Radio France - Yves Renaud

Au pied du téléski du Chalet, les skieurs sont là très nombreux pour se faire plaisir

