Deux mois de spectacles de rue et d'expositions itinérantes pour les 150 ans de la Commune à Paris

Comment commémorer un événement aussi important dans le contexte sanitaire actuel ? Pour marquer les 150 ans de la Commune de Paris, la mairie de la capitale a essayé de programmer des événements en plein air, des expositions itinérantes et des conférences filmées, afin de rendre ces commémorations accessibles au plus grand nombre. Du 18 mars au 28 mai 2021, la ville de Paris organise tous types d'hommages, événements pédagogiques et artistiques autour de la Commune de 1871.

La Commune de 1871 met en oeuvre des propositions qui sont en résonance avec les préoccupations d'aujourd'hui - Laurence Patrice, adjointe à la Maire de Paris

Cet hommage met en lumière "une révolte de personnes qui voulaient vivre dans une République démocratique et sociale" explique ainsi l'adjointe à la Maire de Paris en charge de la mémoire et du monde combattant. "Il n'est évidemment pas question de glorifier pour autant les violences engendrées par la révolte" ajoute Laurence Patrice en résonance aux critiques. "La Commune de 1871 met en oeuvre des propositions qui sont en résonance avec les préoccupations d'aujourd'hui qui sont la place des femmes, la laïcité, l'école gratuite, la réquisition des logements vacants pour les plus démunis et l'accueil des étrangers, entres autres" détaille l'élue. La militante Louise Michel a d'ailleurs été choisie pour l'affiche annonçant les commémorations. Voici quelques points forts de ces célébrations :

"Nous la Commune" : 50 silhouettes à taille réelle au pied du Sacré-Cœur

La journée du 18 mars débutera par la reconstitution d'une barricade avec 50 silhouettes portées par 50 Parisiens au pied du Sacré-Cœur. Ces silhouettes de communards en PVC et aluminium ont été réalisées à taille réelle par l'illustrateur Dugudus avec l'aide d'Hugo Rousselle et la collaboration du Musée de l'armée. Ces silhouettes, qui représentent des célébrités (Louise Michel, Jules Vallès, Gustave Courbet, Arthur Rimbaud) comme des anonymes, seront ensuite exposées sur les grilles de l'Hôtel de Ville, de la gare de l'Est et du parc des Buttes-Chaumont.

Le même jour, la maire PS Anne Hidalgo se rendra dans le square Louise-Michel pour inaugurer une "allée de l'Île des Pins", du nom du bagne néo-calédonien où de nombreux communards ont été déportés à l'issue des 72 jours de révolte. Une vingtaine de plaques portent aujourd'hui des noms en lien avec la Commune selon la mairie qui prévoit d'inaugurer plusieurs plaques durant ce mois, "notamment en hommage à des femmes qui ont joué un rôle important et ont parfois été oubliées" précise Laurence Patrice.

Des expositions et spectacles itinérants

Autre exposition itinérante, réalisée cette fois par le Comité d'histoire : "1871 : les 72 jours de la commune" qui partira le 18 mars des Buttes Chaumont pour terminer le 27 mai à la mairie du 11e arrondissement, en passant par la bibliothèque de la Sorbonne le 26 mars. Ou encore cette exposition organisée par la mairie du 13e : "A l'Assaut du ciel" prévue du 17 mars au 2 mai avec des affiches devant 20 écoles de cet arrondissement. Le 28 mai, une plaque sera d'ailleurs apposée sur la place de la Butte aux cailles : "Durant la commune dans ce parc, les 27 et 28 mai 1871, des centaines de communards furent exécutés, sans procès, hommage à eux et à la Commune de Paris 1871."

Les artistes de la compagnie 'Espère un peu' réaliseront tout le printemps un spectacle immersif dans différents arrondissements intitulé "Fausse Commune."

Reconstitutions artistiques et débats théâtralisés

Le 2 avril se déroulera à l’Hôtel de ville l'évocation du procès de Louise Michel, organisé par la confédération francophone des débats avec la Sorbonne. Le point de vue de Versailles et celui des Communards s'opposeront ainsi dans une joute oratoire. Ce sera à priori filmé pour être retransmis. Si les conditions sanitaires le permettent, des lectures et des chants auront lieu sur le parvis.

Enfin, le 28 mai aura lieu le spectacle "Le Pari de la Commune" au 17 rue de la fontaine au Roi , dans le 11e, à l'emplacement de la dernière barricade de la Commune, réalisé par les associations Ombre et lumière et Le Local (scénario Gabriel Debray). A partir de témoignages, comédiens et musiciens interpréteront une reconstitution de la dernière barricade de 1871.

Une carte interactive, des balades organisées

Une carte interactive a été réalisée en ligne en partenariat avec le Maitron : elle présente les lieux et les personnages de 1871. Les archives de Paris mettent également en ligne beaucoup de documents de cette époque. Et pour les personnes qui préfèrent le physique au numérique, plusieurs arrondissements, dont le 20e et le 11e, organisent des balades avec des conférenciers dans les lieux emblématiques de la Commune.