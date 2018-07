Les travaux de réaménagement du bateau sont plus lourds que prévu. Les bénévoles travaillent d'arrache-pied afin de pouvoir partir fin août pour une mission de près de cinq mois. Ils porteront secours en Méditerranée centrale aux réfugiés arrivant de Libye.

Le projet "MayDayTerraneo" était bien préparé, le budget (750 000€) presque bouclé pour organiser une mission de sauvetage en Méditerranée centrale, la route migratoire la plus dangereuse du monde : 2 853 réfugiés y ont péri en 2017.

Les bénévoles de l'association ont pour cela acheté un chalutier de 32 mètres de long, actuellement à quai à Pasaia. Mais voila, les travaux de réaménagement du bateau sont plus importants que prévu. Initialement, l'Aita Mari devait larguer les amarres fin juillet. Il devrait finalement partir avec un mois de retard.

Autre imprévu : après les affaires de l'Aquarius et du Life Line, l'Aita Mari n'a plus de port d'attache. Les bénévoles vont donc partir sans savoir où accoster. "Les réunions et les négociations se succèdent" assure Amaia Martinez, membre de l'association.

"Une chose est claire, nous partirons dès que possible" — Amaia Martinez

"Argi dugu joanen girela ahal bezain fite" — Amaia Martinez Copier

