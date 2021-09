Un mois et demi après la France, la Suisse adopte le passe sanitaire dans les lieux clos

Ils y avaient échappé jusque là, mais depuis ce lundi, le passe sanitaire est obligatoire en Suisse. Toute personne de plus de 16 ans doit présenter son certificat covid pour entrer dans un lieu clos : restaurants, bars, musées, cinémas, etc.

Cette mesure a été instaurée par le conseil fédéral, car le nombre de cas de coronavirus continue d'augmenter en Suisse. La proportion de personnes vaccinées est plus faible qu'en France. Selon les chiffres du ministère fédéral de la Santé, seulement 59% de la population éligible suisse a reçu une dose de vaccin. 52% est entièrement vaccinée. En France, 62,9% de la population est complètement vaccinée.

Une mesure qui n'est pas très bien accueillie

Dans le Jura Suisse, à Porrentruy, les restaurants sont remplis, mais uniquement les terrasses. Le certificat covid n'y est pas demandé. "Là il fait beau, donc on en profite. Mais on annonce du mauvais temps pour cette semaine, donc je n'irai plus au restau", assure Aurore, habitante de Porrentruy.

Laurine, elle, attend encore sa deuxième dose mais craint pour sa liberté : "Nous sommes un pays où l'on a le droit de choisir, où nous sommes libres. Là je trouve cela dommage d'imposer de telles restrictions", insiste-t-elle.

Le gérant du restaurant La Cigogne craint une baisse du chiffre d'affaire. "_40% de mes clients ne sont pas vaccinés, donc ils ne viendront plus_. Déjà ce matin, trois sont partis, ils n'étaient vraiment pas contents. Mais je n'y peux rien, c'est la règle", soupire ce patron.

Moins de monde dans les établissements sportifs

Quelques mètres plus loin, la piscine des Tilleuls observe aussi une baisse de clientèle. "Y'a moins de monde. On a même des clients qui nous ont demandé de leur rembourser leur abonnement natation", explique le responsable, Romain Maitre. Il est tout de même rassuré par cette nouvelle mesure.

Et les rebelles s'exposent à des amendes. Un client sans passe sanitaire devra payer 100 francs suisses, l'équivalent de 85 euros. Les établissements fautifs seront punis d'une amende pouvant aller jusqu'à 10.000 francs (8500 euros), voire une fermeture.

L'extension du passe sanitaire est pour le moment limitée jusqu'au 24 janvier 2022. Les mesures pourront être levées avant si la situation dans les hôpitaux s'améliore, a annoncé le conseil fédéral suisse.