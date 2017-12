«Un monde réenchanté», des expéditions à l'étranger pour jeunes en quête d'eux même

L'organisme Un monde réenchanté, né récemment de l'idée d'une Avignonnaise, propose des séjours à l'étranger pour des jeunes qui souhaitent trouver des idées pour améliorer la société.

Tout juste rentrés de leur expédition de quinze jours au Maroc, les dix premiers «réenchanteurs» présentaient leur voyage et leurs projets, samedi, à Avignon au cinéma Le Pandora. Arthur faisait partie du voyage, il a l'impression de s'être transformé en quelques semaines : «J'ai complètement évolué, je me sens vraiment mieux, plus aligné avec mes vrais valeurs».

«Créer un métier qui a du sens au service d'une société meilleure», Ariane Vitalis - fondatrice d'Un Monde réenchanté

Le jeune homme était chimiste dans l'industrie pétrolière il y a encore quelques mois mais il voulait changer de vie. Lors de la première phase du voyage, il a pu rencontrer des acteurs de l'économie sociale et solidaire du Maroc, des personnes qui l'ont «inspiré». La seconde phase est consacrée à l'introspection et la dernière à participer à un projet de bien commun. L'objectif est que les participants reviennent avec une idée de projet professionnel en phase avec eux même.

Arthur a participé à la première expédition.

La fondatrice d'Un Monde réenchanté, Ariane Vitalis souhaite que les participants trouvent «comment créer un métier qui a du sens pour eux, au service d'une société meilleure». L'Avignonnaise est à la recherche de partenariats pour pérenniser Un Monde réenchanté. Le premier séjour a été financé en grande partie grâce au financement participatif.