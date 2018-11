"Un monde sans pompiers", le clip qui fait le buzz et qui interroge l'avenir des pompiers

Par Alexandre Blanc, France Bleu Champagne-Ardenne et France Bleu

Le clip réalisé et diffusé par les pompiers ardennais a été vu plus d'1,2 million de fois sur les réseaux sociaux. On y voit un père de famille qui ne parvient pas à trouver des secouristes pour son fils inconscient car il n'y a plus de pompiers. Une fiction qui se fait rattraper par la réalité.