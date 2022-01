Un Monopoly des inégalités made in Touraine pour inciter les jeunes "à changer les règles"

L'Observatoire des inégalités, organisme basé en Touraine, a mis au point une extension au célèbre jeu "Monopoly". L'objectif, c'est de faire prendre conscience aux jeunes des inégalités dans la société, et si possible, de leur donner envie de les changer.

Tout le monde connait le Monopoly, mais voici un jeu particulier qu'a lancé ces derniers jours l'Observatoire des inégalités, une association basée à Tours. Dans ce "Monopoly des inégalités", tous les joueurs ne partent pas égaux. Chacun tire une carte personnage, et selon celle-ci, il part avec plus ou moins de patrimoine, plus ou moins de salaire, peut lancer un dé, ou alors deux. On le comprend assez vite, on sait très bien qui gagne la partie !

Très vite, les joueurs s'aperçoivent que selon la carte qu'ils ont tirée, ils vont vivre une expérience injuste

Un jeu conçu à partir des réalités concrètes de la société française. Un jeu à destination des jeunes à partir de 11 ans pour qu'eux aient envie de changer ces règles injustes. Anne Bruner est directrice d'études à l'Observatoire des inégalités de Tours. "Imaginez qu'au début d'une partie de Monopoly, vous tirez une carte personnage. Si vous êtes Aurel, 55 ans, sur la carte que vous tirez, on vous dit que vous gagnez 300 euros par mois de salaire et vous avez 2.000 euros de patrimoine. Et si vous tirez Meriem, 25 ans, vous avez 120 euros de salaire et 1.000 euros seulement de patrimoine. Donc très vite, les joueurs s'aperçoivent que selon la carte qu'ils ont tirée, ils vont vivre une expérience injuste".

Ne pas rester enfermé dans un constat fataliste

Selon Anne Bruner, ces données reflètent les inégalités sociales telles qu'on en dresse le constat à l'Observatoire des inégalités. "Donc ça permet à des jeunes de prendre conscience de la manière dont sont vécues les inégalités sociales dans la société et de ne pas rester enfermés dans le constat fataliste pour se demander comment on peut effectivement réduire les inégalités dans la société".

Car ce que propose l'Observatoire des inégalités, ce ne sont pas juste des nouvelles cartes, mais aussi toute une boite à outils pour permettre aux enseignants, ou éducateurs en centres sociaux, d'expliquer les inégalités et d'établir un échange pour voir comment changer les choses.