Un licencié du Triathlon Montois, Kévin Deschamps, remporte la troisième édition du marathon des Landes à Mont-de-Marsan

Kévin Deschamps a remporté la troisième édition du marathon des Landes ce dimanche en 2 heures 39 minutes et 27 secondes. Plus de 1000 sportifs ont participé à l'événement organisé par le Stade Montois Omnisports.

Mont-de-Marsan, France

Le marathon des Landes remporté ce dimanche par un licencié du Triathlon Montois. Kévin Deschamps a avalé les 42,195 kilomètres réglementaires en 2 heures 39 minutes et 27 secondes.

Comme l'indique le Stade Montois Omnisports sur son site internet, Kévin Deschamps est né à Mantes-la-Jolie en région parisienne en 1988, il a pratiqué le football jusqu'à l'âge de 25 ans. Il passera par le Paris St Germain, intégré comme stagiaire pro alors qu'il a 18 ans, puis par Laval, Chateaubriand avant d'arriver au Stade Montois Football.

Kévin Deschamps finit par choisir le triathlon et prendra une licence au Triathlon Montois avec lequel il fait 5 à 6 épreuves par an et une licence au Stade Montois Athlétisme pour courir sur des distances plus courtes.

Plus de 1000 sportifs, toutes épreuves confondues (42,195 kms, semi-marathon, 10 kms et marche) ont participé à cette troisième édition du marathon des Landes qui est organisé par le Stade Montois Omnisports.