Un monument aux morts tout neuf à Blauzac

Le village a perdu 24 de ses habitants au front, entre la Première Guerre mondiale et la guerre d'Algérie, pourtant il n'avait pas encore de monuments aux morts. Ce lundi 8 mai, jour de commémoration de la Seconde guerre mondiale, le premier sera inauguré à Blauzac.

C'est une première et ce n'est pas commun: un monument aux morts inauguré lundi 8 mai prochain à Blauzac.

La plupart des monuments aux morts ont été érigés dans les communes Françaises au cours des années 1920. Rares sont aujourd'hui les villages ou les villes sans monument, la plupart pour une raison simple: aucun habitant mort au front.

A Blauzac pourtant, 24 hommes sont tombés pour la France entre la Grande Guerre (1914-1918) et la guerre d'Algérie (1954-1962). Le plus jeune des Blauzacois est parti au front à l'âge de 16 ans, lors de la première guerre mondiale, il est mort à 18 ans. C'est l'historien Grégory Viguié qui a mené les recherches.

Le contexte était un peu particulier parce que d'habitude je travaille à partir des noms inscrits sur les monuments aux morts, or là, il n'y en avait pas. Il a donc fallu piocher dans toutes les sources existantes: commune, département et au niveau national. C'est très émouvant et c'est aussi beaucoup de responsabilité puisque je ne devais oublier personne, bien orthographier chaque nom pour ne pas trahir leur mémoire" Grégory Viguié historien