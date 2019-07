Un mort dans un accident de la route à l'est d'Avranches

Saint-Ovin, France

Un choc très violent entre deux véhicules a fait un mort mardi soir vers 20h15 sur la commune de Saint-Ovin, près d'Avranches. La victime est un homme de 21 ans. A leur arrivée sur les lieux, les services de secours du Smur n'ont rien pu faire. Une femme de 34 ans est gravement blessée et incarcérée dans son véhicule.

Deux autres victimes, un homme de 38 ans et une petite fille de 10 ans, sont plus légèrement touchés. Ils ont été pris en charge par les pompiers, et évacués vers l'hôpital.