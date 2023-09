Un moustique tigre découvert à Thionville, une campagne de recherche est lancée

Un invité dont la ville de Thionville se serait bien passé. Il y'a une dizaine de jours, un moustique tigre a été découvert dans le piège pondoir situé près du gymnase de la Milliaire, un des quatre pièges permanents de la ville, géré par l'agence régionale de santé (ARS). C'est la première fois que la présence de cet espèce, classée invasive, est confirmée à Thionville.

De nouveaux pièges installés

Dès ce mercredi 27 septembre, et pendant 48 heures, des agents de l'ARS et de la municipalité ont débuté une campagne de recherche en installant de nouveaux pièges dans un rayon de 150 mètres autour du lieu la découverte, routes d'Arlon, d'Esch-sur-Alzette et des Romains. Ils attirent le moustique en reproduisant un bruit de respiration humaine ou une odeur de transpiration.

"Au bout de 48 heures, si aucun nouveau moustique n'est retrouvé, l'alerte sera levée mais on laissera tout de même des pièges pour s'assurer que le problème a bien disparu. Dans le cas contraire, s'il s'avère que c'est plus important qu'on ne le pense, des mesures d'éradication pourrait être prises" explique Jean-Christophe Hamelin-Boyer, adjoint au maire de Thionville, chargé de la santé.

Des points d'eau stagnante à retirer

La municipalité de Thionville a également distribué à la centaine de foyers situés dans le périmètre de recherche des notices d'information pour apprendre à reconnaître ce petit moustique (5 mm), à la robe noire rayée de blanc dont la piqûre est douloureuse et se déroule en journée. Elle recommande de supprimer tout point d'eau stagnante dans son balcon ou son jardin, ou de recouvrir d'un couvercle étanche tout réservoir.

Il pourrait s'agir de la première confirmation de la présence du moustique-tigre en Moselle, contrairement à la Meurthe-et-Moselle et aux deux départements alsaciens déjà touchés. L'insecte peut potentiellement véhiculer certaines maladies, à la condition d'avoir piqué une personne déjà porteuse de ces maladies.