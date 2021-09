Bas-Rhin : un mouvement de grève va perturber le trafic des bus CTBR autour de l'Eurométropole

C'est une grève qui devrait être très suivie qui commence ce matin à la CTBR, la compagnie de transports du Bas-Rhin. C'est elle qui gère le réseau Grand Est 67, le réseau de bus interurbains, entre l'Eurométropole et sa périphérie.

Une intersyndicale UNSA, CGT et FO appelle à se mobiliser contre l'absence pour l'instant de transferts de certains accords d'entreprises, après la transformation de la CTBR en 2019 en SPL, une société publique locale (détenue à 80% par la région et 20% par l'Eurométropole).

En clair, les conducteurs notamment craignent de perdre des droits. Car en cas d'absence d'accords avec la direction, c'est la convention collective des transporteurs de voyageurs qui s'appliquerait. Or, elle est moins protectrice.

Olivier Gundy secrétaire du CSE CTBR et délégué syndical UNSA regrette d'en arriver à faire grève et donc de fait à priver les usagers et notamment les scolaires de leur moyen de transport : "Bien sûr que l'on regrette. Mais on a essayé en vain avec la direction d'éviter d'arriver à ce conflit. Mais quand on se heurte à un mur, on en arrive forcément à une grève. Je m'excuse auprès des scolaires des clients, mais merci la direction" dit-il.

Les syndicats tablent sur un trafic très perturbé ce lundi. Avec 98% des conducteurs en grève selon l'UNSA. 130 personnes travaillent à la CTBR, dont environ 110 conducteurs.

Vous avez toutes les prévisions de circulation directement en suivant ce lien.

Attention, si vous habitez Mulhouse, sachez qu'un débrayage est également prévu sur le réseau Soléa ce lundi matin entre 6h30 et 8h30. Les prévisions de trafic sont ici.