Un musée-atelier de la construction navale va ouvrir à Barfleur

Mettre en avant le passé et s'interroger sur l'avenir. Voilà l'objectif du projet de musée-atelier qui doit voir le jour à Barfleur, dans le Val de Saire. Un projet que l'on doit à quatre jeunes, originaires des environs. "A l'été 2021, on était partis naviguer avec des copains. On se posait des questions sur notre envie de se réinstaller dans la région. Le projet a émergé petit à petit", explique Aliénor Lukowski, la présidente de l' association Musée atelier de Barfleur , qui regroupe désormais une soixantaine de membres. Un quatuor qui est parti du constat que "l'activité autour du patrimoine maritime se développe, que la mer est au cœur des enjeux écologiques actuels et que Barfleur est une commune littorale".

Construire un bautier

L'idée est de créer une offre culturelle à l'année, qui soit accessible également hors saison. Le projet repose sur deux volets :

un musée sur l'histoire maritime de Barfleur, de la pêche et de la construction navale de 1850 à 1980. Il sera installé à l'étage de l'espace culturel municipal du Mora. Le musée s'étendra sur 300 m2 avec une billetterie, une boutique, un parcours permanent (120m2) et un autre temporaire (80m2). "On souhaite une ouverture la plus rapide possible pour engranger des recettes pour l'hiver et profiter un maximum de la saison estivale", souligne Aliénor Lukowski. L'entrée sera payante et les recettes de la boutique permettront de s'autofinancer.

un atelier didactique dédié à la construction d'un bautier, navire de pêche emblématique de l'apogée des chantiers navals de Barfleur. "Au début du XXe siècle, Barfleur était connu dans toute la baie de Seine pour la qualité de sa construction navale", précise Louis Lecostey, charpentier de marine au chantier naval Bernard de Saint-Vaast-La-Hougue. L'objectif est de construire un navire de 13 mètres de long sur quatre ans maximum, afin de permettre aux visiteurs de suivre les différentes étapes de sa réalisation, et d'ensuite exploiter ce bateau à travers un mixte frêt/transport de passagers/croisières vers les îles anglo-normandes. Cet atelier doit ouvrir à l'horizon été 2024.

Créer de l'emploi

Au total, ce projet de musée-atelier représente un coût de 350.000 euros sur cinq ans (hors coût salarial). Pour l'ouverture, l'association table sur 20.000 euros : elle dispose déjà de 10.000 euros grâce à la fondation entreprise des Banques populaires de l'Ouest, 3.000 euros de dons et cotisations et d'autres appels à projets qui doivent arriver entre mai et juin. Désormais, plusieurs actions sont en cours :

trouver des fonds pour la production des parcours d'exposition

pour la production des parcours d'exposition rechercher des partenaires (particuliers, associations, établissements publics) pour compléter la collecte de contenus entamée à l'été 2022 et imaginer la future programmation culturelle

et surtout, trouver un espace pour installer l'atelier, avec ou sans hangar dans une commune limitrophe dans un rayon de dix kilomètres autour de Barfleur. "On a besoin d'un terrain viabilisé avec l'électricité principalement. on a prévu de réaliser un atelier éphémère avec des containers maritimes", note Louis Lecostey.

Le musée sera en phase de "test" pendant deux ans. Un des objectifs, c'est aussi de créer de l'emploi : des saisonniers l'été, embaucher un ou des charpentiers à l'atelier. "Pourquoi pas accueillir des élèves en formation, des gens en stage", précise le charpentier de navire. "A travers les expositions, on souhaite sensibiliser sur le littoral et la mer de demain, en faisant venir des acteurs notamment locaux, pour des débats une à deux fois par mois", ajoute Chloé Geoffroy, secrétaire de l'association, qui veut aussi travailler avec les écoles primaires de Barfleur et Montfarville. L'idée, c'est aussi d'inscrire ce musée dans une forme de circuit sur le patrimoine maritime du Val de Saire, en complémentarité avec le musée maritime de l'île tatihou, les Tours Vauban de Saint-Vaast-La-Hougue, la station SNSM de Barfleur et l'ouverture prochaine de l'île du Large à Saint-Marcouf.