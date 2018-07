C'est une initiative de la famille Platini et de la commune du Pays haut en lien avec le District de football de Meurthe-et-Moselle : un musée consacré à Michel et à son père Aldo va ouvrir ses portes à Joeuf, la ville natale des 2 stars du football.

Jœuf, France

Un musée Platini verra bientôt le jour à Joeuf. L'idée a été évoquée entre les différentes parties - la ville, la famille Platini et le District de football - lors des obsèques d'Aldo Platini en décembre dernier. Il rassemblera des objets ayant appartenu à l'ancien directeur sportif de l'ASNL et à son fils Michel Platini. Il occupera les locaux du collège Barrès qui doit fermer à la rentrée. "C'est à la fois une fierté et la confirmation d'une amitié qui ne se dément pas entre Michel Platini et sa ville natale, analyse le maire de la commune, André Corzani, cela confirme que Joeuf est un haut lieu du football meuthe-et-mosellan".

Le District de football jusque-là basé à Longwy déménagera dans les mêmes locaux. La mairie espère une ouverture pour le printemps 2020 et espère attirer des visiteurs du monde entier