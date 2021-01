Un mystérieux sondage sur la cloche Barbara fait débat à Saint-Jean-Pla-de-Corts

La cloche Barbara doit-elle continuer de sonner ? C'est la question à laquelle les habitants de Saint-Jean-Pla-de-Corts (Pyrénées-Orientales) sont invités à répondre à l'aide d'un questionnaire, reçu en ce début d'année dans leur boîte aux lettres. Le document propose plusieurs options : poursuivre le fonctionnement actuel de la cloche, réduire la fréquence, la supprimer pendant la nuit, etc. La mairie précise bien qu'il ne s'agit pas d'un document de la municipalité, mais probablement d'une initiative d'une habitante, récemment arrivée dans la commune.

Barbara date du XVe siècle. Elle est classée monument historique et elle sonne tous les quarts d'heure, dans ce village du Vallespir. Un coup à 15, deux coups à la demi, trois coups à 45 et quatre coups à l'heure pile. C'est visiblement trop pour certains habitants, surtout pour ceux qui habitent juste en face du château. Véronique et Dorothée, par exemple, aimeraient bien supprimer les quarts d'heure.

Pour d'autres, la cloche est une institution. Christine, notamment, est scandalisée par le sondage reçu dans sa boîte aux lettres. "Mon sang n'a fait qu'un tour, quand j'ai vu ce papier. La cloche, c'est le battement du coeur du village. Si on l'arrête, autant supprimer le village." Joseph et Andrée, qui habitent à une rue du château, sont du même avis. "On a toujours entendu cette cloche sonner et ça ne nous a jamais dérangés."

C'est donc avec une grande surprise que le maire de Saint-Jean-Pla-de-Corts, Robert Garrabé, a reçu quelques réponses au questionnaire. "Une soixantaine de personnes se sont exprimées. Près de 90% sont favorables au maintien." Robert Garrabé n'avait, de toute manière, aucune intention de modifier le rythme de Barbara, sauf si une majorité d'habitants le souhaitaient.

