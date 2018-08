C'est l'un des plus forts courants d'Europe. Jacques Tuset va tenter de traverser le Raz blanchard à la nage, mardi 7 août. Le départ est prévu vers 10 h 30 depuis Aurigny, direction la Baie d'Ecalgrain. Avec près de 400 traversées au compteur, le nageur n'en est pas à son coup d'essai. C'est sa 28ème "évasion", c'est à dire un parcours depuis une île ou se trouvait une prison, jusqu'à la terre ferme.

Une traversée qui ne s'improvise pas

Les courants forts dans le Raz Blanchard demandent une préparation. Jacques Tuset a demandé une autorisation et il sera en permanence suivi par un bateau, pour sa sécurité et le ravitaillement. Ce défi demande aussi une préparation physique sérieuse et régulière, à la piscine et en mer : " Je m'impose de nager une fois par semaine en mer, toute l'année, même si il y a une forte houle et toujours en maillot de bain. Je ne nage jamais seul pendant les entraînements, je suis toujours accompagné par d'autres personnes, c'est la règle de base de la natation en eau libre."Jacques Tuset a prévu d'arriver vers 17 h 30 demain à la baie d'Ecalgrain, un horaire et un lieu qui dépendront de la force des courants.

Les bénéfices de cette traversée seront reversés à l'association France Choroïdérémie, une maladie qui provoque des troubles de la vision. Les dons peuvent se faire en ligne sur le site internet de Jacques Tuzet.