VIDÉO - Un Nantais dessine le portrait géant de Thomas Pesquet sur la plage du Mont-Saint-Michel

C'est devenu une des spécialités de Frédéric Cadorel : dessiner au râteau à feuilles, sur des plages de sable, des portraits géants de personnalités. Chaque portrait donnant lieu à une photo aérienne pour l'immortaliser, mais aussi à un clip vidéo, un court métrage pour mettre en scène le visage "gratté" sur le sable.

Après Maradona, Didier Deschamps, Charlie Dalin, Sam Davies ou encore le mois dernier Daniel Craig, à l'occasion de la sortie du dernier James Bond, dessiné sur la plage de l'Hermitage à La Baule, c'est Thomas Pesquet qui a les honneurs de la dernière création de "N'Do".

"C'est la mairie du Mont Saint-Michel qui m'a contacté il y a quelques mois", raconte Frédéric Cadorel. "Comme Thomas Pesquet est du coin, ils voulaient lui rendre hommage. Ils avaient vu les portraits que j'avais dessiné de Charlie Dalin et Sam Davies pour le retour du Vendée Globe. Ils m'ont demandé de faire la même chose pour Thomas Pesquet et de le rendre public au moment de son retour sur terre."

48 kilomètres de marche sur le sable pour dessiner ce portrait géant

Le portrait est immense, 120 mètres sur 60 mètres, _"la taille d'un terrain de foot, parce que mes dessins sont vendus au profit de l'association de l'ancien footballeur nantais Japhet N'Doram" (Ndlr : La lumière pour tous, qui permet à des enfants malades d'aller voir des matchs de foot, des spectacles, de rencontrer leurs idoles). "Pour vous donner une idée, j'ai marché 48 kilomètres pour dessiner ce portrait géant",_ raconte-t-il.

Pour une fois, Frédéric Cadorel a eu le temps de peaufiner son œuvre grâce à la configuration des lieux. Habituellement il mène une course contre la montre pour dessiner -les six heures de marée basse- mais cette fois la nature a été plus clémente. "On a eu deux jours de marée basse consécutifs, on a tracé un soir et filmé le lendemain."

Le film, qui met en lumière le portrait raconte l'histoire d'un enfant, Tom, passionné d'astronomie, qui rêve de rencontrer son idole. "On a tourné au lever du jour pour avoir un soleil bas et de meilleurs contrastes. Dans le film on met en scène Tom qui gratte avec le râteau, dans la réalité c'est moi qui ai gratté les parties les plus complexes, mais il m'a bien aidé", raconte encore Frédéric Cadorel.

Quant au dessin, il sera imprimé en quelques exemplaires seulement avec un QR Code d'authentification. Le numéro 1 sera remis à Thomas Pesquet et les "trois ou quatre autres que l'on imprimera seront mis en vente au profit de l'association Lumière pour tous".