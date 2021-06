Un Nîmois en finale de la Coupe de France du burger

Joannes Richard tient le restaurant chez Jo aux Halles à Nîmes. Ce passionné de rugby a décroché son billet pour la finale de la Coupe de France du burger organisée le 28 juin à Paris. "Je suis très heureux car nous étions plus de 300 au départ et seulement 25 candidats ont été retenus" précise t-il. Pour cette épreuve, il a composé un burger 100% local. Son nom, le Nemausus. "Il y a notamment de la tomme d'Arles, des oignons doux des Cévennes et un steack haché de l'Aubracu" affirme t-il. Le pain est lui fabriqué par la boulangerie nîmoise au Vieux Pétrin.

Il s'agit de buns briochés avec un mélange de thym, de romarin et de lavande - Joannes Richard

Chez Jo © Radio France - GJ

Le steack haché mesure 9,5 centimètres

Dans ce concours, tout est millimétré et calibré. "Le steack doit mesurer 9,5 centimètres" reconnait le Nîmois. Tout doit être harmonieux pour épater et séduire le jury dont le président sera le chef étoilé David Gallienne. "Il faudra qu'on voit la sauce, que le fromage soit coulant et que la salicorne dépasse" lâche Joannes Richard. Les burgers seront ensuite présentés sur une planche en bois. "Là aussi, j'ai mis une touche locale avec du bois d'olivier" conclut-il.

Joannes Richard © Radio France - GJ

En attendant la finale, il est possible de retrouver le burger Nemausus sur la page facebook de la coupe de France du burger. Chaque like permettra à Johannes Richard de marquer des points pour la finale.

Le vainqueur de la Coupe de France du burger empochera un chèque de 2.500 euros.