Un Noël avec les aînés isolés à Tourcoing

Depuis 2012, l'association des Petits Frères des pauvres s'attache à livrer des petits cadeaux et un repas de réveillon à ses bénéficiaires trop souvent isolés. Nous avons suivi deux bénévoles, la hotte remplie de cadeaux.

Tourcoing, France

Bonnets de Noël sur la tête, Jean-Michel et Manuella, bénévoles aux Petits Frères des pauvres conduisent à travers Tourcoing à la rencontre de personnes âgées isolées. Première étape, l'Ehpad où réside Odette. D'un pas discret, ils entrent les bras remplis de gourmandises et de petits cadeaux dans la chambre de Odette qui s'éveille doucement. Elle fête aujourd'hui son 99ème Noël. La presque centenaire s'émerveille devant ces cadeaux. Petite bouteille de champagne, chocolats, friandises de Noël, une jolie fleur... "Vous m'avez gâtée", s'exclame Odette blottie dans son lit. Les deux bénévoles entament la conversation avec la vielle dame. Sans eux, l'esprit de Noël ne serait pas venu jusqu'à elle en ce jour de réveillon.

Une présence nécessaire pendant les fêtes

Odette échange beaucoup. Elle se remémore sa jeunesse avec l'aide des deux bénévoles. Elle n'a pas perdu sa fougue. Après une heure avec les Pères Noël d'un jour, direction un autre bénéficiaire pour ces derniers. Pendant les fêtes, les personnes isolées ont encore plus besoin de leur présence . "C'est une période importante pour notre association, explique Jean-Michel, c'est là que l'on peut ressentir le plus l'isolement chez nos bénéficiaires. _On apporte beaucoup, rien que par notre présence !_" Si les cadeaux décochent un sourire chez les bénéficiaires, les personnes isolées sont surtout heureuses de recevoir dans leur chambre ou appartement les bénévoles.

Manuella et Jean-Michel partent à la rencontre de seniors isolés avec friandises et cadeaux sous le bras © Radio France - Thomas Vinclair

"Noël c'est le partage!"

Bernard a lui aussi accueilli les bénévoles. Après avoir reçu ses cadeaux, il déclare : "Vraiment ce qui me fait chaud au coeur, c'est de pouvoir vous recevoir ici, chez moi! Noël c'est le partage." À l’unisson, les deux bénévoles répondent qu'ils sont tout aussi heureux que Bernard d'être avec lui. Au fil de la discussion, Bernard se livre. Il parle de sa famille ou encore de son ancien métier qu'il adorait. Il travaillait sur les chantiers.

Après les fêtes, la quarantaine de bénéficiaires des Petits Frères des pauvres de Tourcoing aura reçu la visite d'un des bénévoles comme Manuella ou Jean-Michel, encore plus mobilisés pendant les festivités de Noël.