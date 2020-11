Un "Noël étoilé" dans les rues et sur les places de Nîmes

Nîmes en lumières, ça sera à partir du 27 novembre et jusqu'au 3 janvier sur le thème "Noël étoilé". « Le contexte sanitaire et l'interrogation dans laquelle nous sommes tous quant à son évolution nous oblige à limiter toute affluence et regroupements durant les semaines à venir explique le maire Jean-Paul Fournier _dans un communiqué. Nous ne pouvons malheureusement pas, dans ces conditions, maintenir nos traditionnelles festivités de Noël. Néanmoins, nous connaissons la souffrance des commerces de proximité qui font face aux restrictions et consignes sanitaires strictes. L’attractivité du centre-ville est un atout primordial, plus que jamais au cœur de nos préoccupations. C’est pourquoi j’ai tenu à maintenir nos traditionnelles illuminations de Noël e_n appui à la saison commerciale de fin d’année.

De nombreuses rues et places illuminées

A partir du 27 novembre, 34 rues de l'écusson, 3 boulevards et 19 sites extérieurs seront donc mis en lumières grâce à des décors en LED pour réduire la consommation électrique. Une dizaine de décors lumineux 3D seront installés sur les places du centre-ville (Gabriel Péri, Daguet, St Charles, Assas, Maison-Carrée, Questel, Madeleine, place aux Herbes et Jules Guesde). Au total, 310 décors et 192 arbres décorés sur toute la ville. Les arènes seront également illuminées du 3 décembre au 3 janvier, de 17h30 à 21h.

Stationnement gratuit

Des fanfares spécialisées sur le registre de Noël viendront animer le centre-ville tous les mercredis, samedis et dimanches de décembre de 14h à 18h ainsi que le 24 décembre. Pour permettre au public de profiter de ces animations, le stationnement sera totalement libre du samedi 19 au dimanche 27 décembre. Le stationnement est déjà gratuit en surface les samedis. 2 heures sont offertes dans les parkings souterrains du centre-ville.

La préfecture n'a pas encore statué quant à l'installation ou pas des manèges et la grande roue sur l'Esplanade et le Parvis des arènes.