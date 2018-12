Un Noël solidaire pour fuir la solitude à Tours

S'il existe depuis huit ans à Tours, ce "Noël pour tous" a élu domicile place Châteauneuf depuis 2014. Un symbole, ici à quelques mètres de la Basilique St-Martin. Fraternité et partage sont en effet les maîtres-mots de ce réveillon solidaire.

On a envie de rencontrer des gens, on a envie de partager... Et comme on était toutes les deux toutes seules, ça faisait quelques années que ça nous titillait, et bien cette année, on a passé le cap !" Ingrid et sa fille Lucile qui viennent de Château-Renault avec de beaux gâteaux.