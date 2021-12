Un Noel pour les plus démunis dans le hall de la mairie de Montpellier

En cette période de fêtes, les associations montpelliéraines n’oublient pas les personnes en très grande précarité. Pour que Noël ne rime pas avec solitude , le dispositif "Noël Solidaire" a été reconduit . A la collecte à destination des plus démunis organisée du 1er au 20 décembre, vient s'ajouter un repas à l'Hôtel de Ville pour le réveillon du 24 décembre.

Un évènement organisé dans le hall de la mairie à destination des personnes accueillies par les associations du secteur de la lutte contre la grande précarité ( Saint-Vincent de Paul, Entraide SDF, Les Camions du Coeur, le secours catholique...) , coordonné notamment par le SIAO34 (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation de l’Hérault). Un repas sera offert, accompagné d'une distribution de cadeaux et d'animations, proposées par ces associations. Pour assurer la restauration sur le site de l’Hôtel de Ville et pour les maraudes effectuées durant cette soirée, celles-ci prépareront 600 repas chauds, auxquels viendront s'ajouter 300 repas chauds préparés et distribués par la Ville de Montpellier.

Le programme

19h : début du service, et distribution des soupes en extérieur pour les personnes qui ne souhaitent pas entrer

19h45 : distribution de cadeaux et début des animations avec des artistes de l'Association Humanitaire de Montpellier (AHM), les DJettes Mixeuses Solidaires, des chanteur-euses (Gary Francq, Barbara Derathé, Lézia), un magicien, et des ateliers maquillages et de loisirs créatifs

23h : fin du repas et des animations

Protocole sanitaire strict

Compte-tenu du contexte sanitaire, les mesures de protection ont été renforcées : gel hydroalcoolique et masques de protection (port obligatoire) mis à disposition, distanciation physique lors du service, système de rotation pour les places assises à l'intérieur, tables limitées à 6 couverts. Le pass sanitaire est obligatoire pour les bénévoles mais pas pour les bénéficiaires.

Tout est fait pour éviter de créer un cluster mais il était difficile d'annuler l'événement dans la mesure ou on s'adresse à un public qui a besoin de manger. Noel est un prétexte, on fait de l'aide alimentaire. On ne peut pas interdire à des personnes de manger

Théo Mandet de la Table d'Anouk organisateur de l'événement Copier

Une cellule d’écoute téléphonique joignable au 04 67 34 70 00 sera également mise en place le 24 et 31 décembre de 16h à minuit, en partenariat avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Hérault (SDIS 34) et l’association SOS Amitié. Durant l'ouverture de cette cellule d'écoute, des bénévoles formés à l’écoute répondront depuis l'Hôtel de Ville aux appels de personnes isolées reçus via le numéro vert mis en place par la Ville.