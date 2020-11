Un Noël solidaire pour les sans abris berrichons

L'idée est toute simple : dans une boîte à chaussure, il suffit de glisser "un truc chaud", un pull ou une écharpe par exemple, "un truc bon" - des chocolats, des bonbons, un produit d'hygiène ou de beauté, un petit mot sympa et un produit loisirs, comme un livre ou un jeu de cartes...

"Il faut bien emballer la boîte et indiquer à dessus si c'est pour un homme ou une femme et quelle est la taille du "truc chaud"" précise Laura, étudiante à Bourges et très investies dans le projet. Ces boîtes seront ensuite distribuées aux sans-abris du département de l'Indre et aux plus démunis.

Laura, Aurélie, Géraldine et Dephine, les quatre indriennes qui relaient cette initiative née en Alsace proposent que l'on puisse aussi ajouter une attention pour les animaux de compagnie.

"Il faut faire quelque chose de soigné, comme si c'était pour quelqu'un de sa famille" insiste Laura qui encourage à faire soi-même son cadeau ou bien à se fournir auprès des commerces locaux, en solidarité avec les difficultés qu'ils traversent actuellement.

Le centre socio-culturel Mosaïque à Châteauroux s'est déjà proposé pour collecter ces boîtes et organisé ensuite la distribution. Des commerçants indriens de Châteauroux, Chaillac, le Blanc ou encore Issoudun se sont également portés volontaires. La liste des points de collecte est sur la page facebook du collectif.