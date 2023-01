Un Noël traditionnel orthodoxe partagé entre Poitevins et Ukrainiens à Poitiers

Près de 200 personnes étaient réunis ce samedi 7 janvier au soir, à l'espace Martin-Luther-King à Poitiers, dans le quartier de Saint-Éloi, à l'occasion du Noël orthodoxe, fêté à cette date. L'association Ukraine Libre Poitiers a décidé de rassembler Poitevins et Ukrainiens, installés en France depuis plusieurs années, ou bien réfugiés à cause du conflit avec la Russie.

La Koutia servie aux convives

La culture ukrainienne a été mise à l'honneur durant le repas. Beaucoup de Français ont ainsi goûté la fameuse "Koutia", un entremets avec des fruits secs et du miel. C'est un plat incontournable à Noël dans la culture orthodoxe. Habillés en costumes traditionnels, les ressortissants ukrainiens se sont occupés de la cuisine et de l'animation ! Des chants traditionnels ukrainiens ont rythmé la soirée.

Certains Ukrainiens n'ont pas souhaité fêter Noël à cette date orthodoxe , comme en Russie, mais plutôt le 25 décembre comme les occidentaux. Mais pour Laura, une Ukrainienne installée depuis 10 ans en France et membre de l'association, cette fête organisée à Poitiers ce samedi 7 janvier est surtout l'occasion de se rassembler : "La fête de Noël le 25 est plutôt une fête commerciale. L'important ce soir, c'était pour les catholiques et les orthodoxes de se réunir. Il n'y a pas de barrières religieuses. Peu importe à quelle date on fête Noël, et peu importe notre identité religieuse, ce qui importe, c'est de se réunir."

Faire la fête malgré la guerre

Une parenthèse festive nécessaire pour Gleb, un réfugié ukrainien, arrivé en France le 7 mars 2022, quelques semaines après le début du conflit. "C'est difficile de fêter Noël normalement alors qu'il y a toujours la guerre en Ukraine. Mais les soldats se battent pour nous défendre, et pour que nous ayons ces moments de joie", explique-t-il. Le jeune homme croit en la victoire de l'Ukraine et a bon espoir que la guerre se termine bientôt. "Tout le monde a toujours fêté Noël malgré les guerres et les catastrophes. Mais on aimerait, l'année prochaine, passer toutes les fêtes sans guerre", admet Bogdhan Sokhan, président de l'association Ukraine libre Poitiers.

En attendant la paix, l'argent récolté durant la soirée (prix des entrées et achats de souvenirs ukrainiens) servira à aider la population ukrainienne, qui fait face au conflit depuis bientôt un an.