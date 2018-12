Un Noël très doux à Palavas

Palavas-les-Flots, France

Vous avez peut être fait une balade ce mardi 15 décembre pour digérer après le réveillon et le repas de Noël. Il faut dire que le temps s'y prêtait. Près de 15 degrés au thermomètre à Palavas au bord de la Méditerranée. Un Noël au balcon sans moufles ni bonnet au grand bonheur des promeneurs. Certains ont mangé une glace voire une crêpe et les plus courageux ont trempé les pieds dans l'eau.

"On se promène sans blouson, en pull donc tout va bien, on profite à fond du soleil"

#Noël extrêmement doux à #Palavas où le thermomètre affiche 15 degrés ce 25 décembre ⛱ pic.twitter.com/h89G3xcjaZ — France Bleu Hérault (@bleuherault) December 25, 2018