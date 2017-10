Un nordiste bat le record du monde du nombre de tirs à 3 points en moins d'une minute

11 paniers à 3 points marqués d'affilée en...53 secondes ! C'est la performance impressionnante d'un basketteur amateur nordiste. Elle lui permet d'effacer le précédent record qui était détenu par les mythiques Harlem Globe Trotters

Ca a l'air si facile quand on regarde la vidéo ! Fred Mocq un habitant de Goeulzin près de Douai est le nouveau recordman du monde du nombre de shoots à 3 points réussis en moins d'une minute. 11 tirs en 53 secondes ! Il a réalisé son exploit il y a 8 jours, le dimanche 1er octobre dans un gymnase de Douai où il a l'habitude de s'entraîner. On le voit là enchaîner avec une facilité déconcertante les shoots à 3 points, des tirs derrière une ligne tracée à 6m75 du panier ! "J'ai toujours été fan de basket, raconte cet éducateur âgé de 35 ans, je suis capable de me réveiller la nuit pour regarder les matchs de NBA. Je m'entraîne 6 heures par semaine et c'est un ami qui m'a motivé pour battre ce record. Et je suis un peu frustré car en revoyant la vidéo, je me suis aperçu qu'il restait du temps avant la minute, j'aurais pu arriver à 12!"

Fred Mocq a effacé le précédent record - 10 tirs en 1 minute - qui était détenu par un nom mythique du basket. Les Harlem Globe Trotters. Le nordiste compte maintenant s'attaquer à d'autres records, comme celui du nombre de lancers francs, aujourd'hui 52 réussis en 1 minute. Mais pas question de se lancer dans une carrière de basketteur professionnel! Même si Fred Mocq l'avoue "depuis mon record, je reçois des appels de basketteurs qui veulent que je leur donne des conseils pour tirer à 3 points". Des amateurs, mais pas que ! Mais le nordiste ne veut donner aucun nom !