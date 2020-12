Un Nordiste nommé évêque dans le Jura

C'est une belle reconnaissance pour cet homme d'Eglise nordiste: Mgr Jean-Luc Garin a été nommé ce jeudi évêque de Saint-Claude (dont le diocèse correspond au département du Jura) par le Pape François. Ce natif de la région originaire de La Bassée et fils d'agriculteurs, a exercé ses fonctions dans de nombreuses paroisses du Nord.

Prêtre depuis 23 ans, il a été vicaire à la paroisse de Grand-Synthe, responsable de la pastorale de la Métropole lilloise, curé de la paroisse de Seclin-Attiches entre 2004 et 2010 ou encore de la paroisse d'Houplin-Ancoisne et de Noyelles-lez-Seclin entre 2007 et 2010. Il a été supérieur au Séminaire de Lille où il s'est consacré à la formation des futurs prêtres (2012-2020). Il a été secrétaire du Conseil National des Grands Séminaires. Depuis septembre 2020, il était curé de Lambersart et doyen des Rives-de-la-Deûle.