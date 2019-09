Un nouveau bâtiment pour l’Institut de formation en soins infirmiers d’Annecy

Haute-Savoie, France

Un nouveau bâtiment, moderne et fonctionnel, pour remplacer les locaux de 1966. Les travaux du nouvel Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) et aides-soignants (IFAS) d’Annecy ont été lancés. Si les délais sont respectés, le nouvel ensemble qui s’étend sur un peu plus de 2 200 m² devrait être livré pour la rentrée de septembre 2020. "Il accueillera des promotions d’infirmiers (ères) et aides-soignants (tes) soit un total de 400 élèves", indique le directeur du Centre hospitalier Annecy-Genevois (CHANGE).

Les locaux du nouvel Ifsi comprendront :

un amphithéâtre de 130 places,

neuf salles de cours équipées de matériel multimédia et le téléenseignement,

des salles de travaux pratiques disposant d’aménagements spécifiques permettant la mise en situation des élèves : 3 salles de soins simulés (ces salles permettent la mise en situation des étudiants avec une retransmission vidéo vers des salles de débriefing permettant à une dizaine d’étudiants de suivre en direct l’acte) et 4 salles de travaux pratiques (salles d’apprentissages cliniques),

un centre de documentation,

un espace multimédia,

une salle informatique,

des espaces tertiaires pour les formateurs et le personnel de direction et de gestion,

un foyer des étudiants,

34 places de stationnement destinés au personnel.

Budget : 7 125 000 € HT dont 4 millions subventionnés par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Pose officielle de la première pierre du futur bâtiment de l'Ifsi d'Annecy ce lundi 30 septembre. © Radio France - Richard Vivion

Eviter la fuite vers la Suisse

Avec ce nouvel Ifsi, l’objectif du CHANGE est d’améliorer "l’organisation pédagogique des cursus (…) par une dotation en salles de formation en adéquation avec les besoins, ainsi qu’une organisation fonctionnelle adaptée aux modes de vie de l’institut." L’institut prépare aux diplômes d’état d’infirmier en trois ans et d’aide-soignant en un an. Former des infirmiers et infirmières est une priorité pour les hôpitaux de la Haute-Savoie. Le manque de personnel est un problème récurrent. Autre défi, éviter la fuite des jeunes diplômés vers la Suisse. "On ne peut priver les gens de leur liberté d'aller et de venir, reconnait le directeur du CHANGE. En revanche, on peut réfléchir sur comment leur donner envie de rester en France. C’est par exemple travailler avec eux sur les conditions de travail, les parcours professionnels et la qualité de vie dans leur métier."

On a beaucoup d’atouts pour donner envie à ces jeunes professionnels de rester sur Annecy." - Vincent Delivet, directeur du Centre hospitalier Annecy-Genevois (CHANGE)