Un nouveau billet de 50 euros pour éviter la contrefaçon

Depuis ce 4 avril, circule une nouvelle version du billet de cinquante euros. Pas vraiment différente du précédent modèle mais plus sûre. Car cette coupure est la plus contrefaite en Europe. L'an dernier, en Occitanie, 3.600 professionnels ont été formés pour reconnaître les faux billets.

Il est, derrière le billet de 20 euros, le billet qu'on utilise le plus en France, à égalité avec celui de 10 : depuis ce 4 avril, un nouveau billet de 50 euros est en circulation. Attention, ça n'est pas forcément cette nouvelle version que vous retirez dans vos distributeurs, ce sera progressif et bien sûr les anciennes coupures seront toujours valables. À l’œil nu, la différence avec les anciens ne va pas franchement vous sauter aux yeux. En fait, de la même façon qu'on été refaits les billets de 5, 10 et 20 euros ces dernières années, l'idée est de les sécuriser au maximum pour éviter les imitations car les 50 euros sont ceux qui circulent le plus en Europe et surtout les plus contrefaits.

D. Quinet, Banque de France en Occitanie "Avec la méthode Toucher-Regarder-Incliner, tout le monde peut repérer un faux" Partager le son sur : Copier

L'euro est la monnaie la plus sécurisée du monde. Un billet sur 20.000 seulement est contrefait, c'est un rapport très faible — Didier Quinet, directeur régional adjoint de la Banque de France à Toulouse

Si on regarde le billet à la lumière, à droite, apparaît en filigrane la figure d'Europe dans une fenêtre. © Radio France - Bénédicte Dupont

Un risque infime

De fait, les risques d'avoir un faux billet dans votre porte-monnaie sont très très faibles : l'an dernier, environ 700.000 contrefaçons ont été retirées de la zone euro, sur 9 milliards de coupures en circulation, soit 0,008 %. Pour information, à l'époque des francs, ce sont 800.000 faux billets par an qui étaient retirés rien qu'en France !

►►► Les professionnels sont-ils assez prudents ? Ecoutez ci-dessous le reportage à Toulouse de Bénédicte Dupont.

REPORTAGE EN UN CLIC (1'10'') Partager le son sur : Copier

Les commerçants, les caissiers, mais aussi les agents du Trésor ou encore les créateurs d'entreprises peuvent se former gratuitement à l'authentification des billets. La Banque de France propose des sessions d'une ou deux heures, par groupe de sept-huit personnes. 3.600 personnes ont ainsi été formées l'an dernier en Occitanie. Sachez que si vous êtes en possession d'un faux billet, il faut vous adresser à votre banque qui demandera vérification auprès de la Banque de France. Mais malheureusement, la valeur du billet ne vous sera pas remboursée. Les commerçants auront eux un justificatif pour les Impôts - à déduire leur résultat net comptable - mais pas de remboursement non plus.

► LE SAVIEZ-VOUS ? Les billets sont fabriqués à partir de coton récolté en Turquie ! Environ 20% des billets de 50 euros sont imprimés dans deux papeteries de la Banque de France près de Clermont-Ferrand, le reste en Europe.

Avec les UV, apparaissent aussi des "fibrettes" lumineuses, différentes sur chaque billet. © Radio France - Bénédicte Dupont

De nouveaux billets de 100 et 200 euros seront émis début 2019. En revanche, les billets de 500 euros sont en train d'être progressivement retirés de la circulation.

La méthode "TRI" pour reconnaître un faux billet

La Banque de France déconseille aux commerçants de s'équiper de machines car ces appareils doivent être actualisés pour ne pas, par exemple rejeter les nouveaux billets de 50 euros. Elle a créé la méthodes pour s’assurer de l’authenticité d’un billet, une méthode simple résumée trois gestes : toucher, regarder, incliner.