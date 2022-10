Un nouveau bureau en charge des papiers d'identité ouvre en Isère

Si vous avez dû faire refaire votre carte d'identité récemment, vous avez sûrement dû prendre votre mal en patience, alors c'est une ouverture qui devrait vous intéresser. Un bureau pour renouveler sa carte d'identité ou son passeport ouvre à Saint-Jean-de-Bournay en Isère. Si l'ouverture officielle est prévue ce lundi 17 octobre, le service est en rodage depuis un mois et les rendez-vous ont vite été pris d'assaut.

Beaucoup moins de route pour obtenir ses papiers

Jusqu'ici, il fallait faire une bonne trentaine de kilomètres aller-retour pour obtenir un rendez-vous pour ses papiers d'identité. Certains allaient "sur La Côte-Saint-André, je crois qu'il y avait L'Isle-d'Abeau ou Villefontaine, et puis il faut y aller deux fois" pour enregistrer la demande puis pour récupérer sa carte ou son passeport explique Régine Brozat, conseillère municipale déléguée notamment à la population.

Avec la hausse du prix du carburant, ces trajets chiffrent alors même pour la phase de test ce nouveau service, les créneaux ont vite été pris. "On a eu pas mal de monde, le planning est presque complet !" continue l'élue.

Les rendez-vous ouverts jusqu'au début du mois de décembre sont déjà tous réservés. © Radio France - Noémie Philippot

Il faut réserver son rendez-vous sur le site internet de la mairie . Derrière l'ordinateur, Ghyslène Bouvatier gère les demandes. "On a pris des cobayes justement, on a vu comment ça marchait et après, il faut pratiquer" sourit-elle. Aujourd'hui, elle est rodée. "C'est très, très, très demandé. Pendant les vacances on a eu beaucoup d'appel. Quand est-ce que vous ouvrez, c'est la question ultime."

Des intéressés jusqu'à Chambéry

Certains sont prêts à venir de loin : une habitante de Chambéry a pris rendez-vous à Saint-Jean-de-Bournay. Rien ne l'interdit mais le maire de la commune, Franck Pourrat, pense avant tout aux habitants du secteur. "Ce service va aussi nous permettre de développer l'activité de notre centre-ville" estime-t-il en donnant un exemple. "Les gens quand ils viendront faire leur carte d'identité, ils viendront faire les courses à Saint-Jean-de-Bournay. Le but, c'est de retrouver notre attractivité et de ne pas devenir une cité dortoir."

L'équipe de la mairie est fière de pouvoir proposer ce service aux habitants de la Bièvre et même de plus loin. © Radio France - Noémie Philippot

Ce service coûte 15.000 à la mairie mais il sera en partie subventionné par l'Etat et puis pour le maire, "c'est aussi le rôle d'un conseil municipal de développer des services car la population en a besoin, surtout dans un milieu rural."

Si vous souhaitez prendrez rendez-vous, il va quand même falloir patienter car tous les créneaux ouverts à la réservation jusqu'au 5 décembre sont déjà pris.

A partir de cette date, voici les horaires auxquelles le bureau sera ouvert :