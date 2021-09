Un nouveau campement de Roms en cours d'évacuation à Montpellier

Le campement de Roms en face du Zénith de Montpellier est en cours d'évacuation, ce mercredi 8 septembre. Une centaine de personnes y vivent.

Comme la semaine dernière dans les deux camps du Mas Rouge, l'intervention a débuté à 7 heures du matin menée par les services de la police nationale, les pompiers, des représentants de l'ARS et les services sociaux.

Aucun incident n'a été recensé mais l'intervention engendre des difficultés de circulation sur la route entre le Zenith et Mauguio et jusqu'au niveau du rond-point d'accès et de sortie de l' A709 depuis ce matin.

Des représentants des associations qui interviennent dans ces campements et la Ligue des droits de l'homme qui dénoncent ces démantèlements sont sur place .

Le Préfet de l'Hérault fait valoir une décision de justice pour occupation illégale qui fait suite à une demande datant de l'ancienne équipe municipale ainsi que des risques importants en terme sanitaire et de sécurité qui justifient "cette intervention et mise à l'abri des habitants."

La ville de Montpellier n'a pas demandé d'expulsion.

Il y a une semaine, le jour de l'évacuation des camps du Mas rouge, un incendie dans ce bidonville a détruit une dizaine de caravanes, une trentaine de personnes avaient été prises en charge pour la nuit par la Croix Rouge et des agents de la ville au gymnase Mireille Bessière , elles étaient revenus le lendemain dans le campement.

