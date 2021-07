Un nouveau campement illégal de gens du voyage sur les pelouses du Tours FC

L'information est confirmée par Guillaume Barré, le président-délégué du Tours FC, et par la ville de Tours. Pour la troisième fois en un an, des gens du voyage se sont installés illégalement jeudi soir sur deux pelouses d'entraînement du complexe de la vallée du Cher (les terrains 7 et 8). On compte une quarantaine de caravanes sur place. "Ils sont arrivés jeudi soir" explique Guillaume Barré. "Je ne sais pas comment ils ont réussi à rentrer dans le site depuis l'installation de protections au sol, de grillages, de cadenas et de gros cailloux".

C'est exaspérant - Le Tours FC

Le Tours FC condamne cette nouvelle intrusion et va porter plainte. Le Tours FC se dit exaspéré car les terrains étaient en cours de réfection. Du côté de la ville, l'adjoint aux sports, Eric Thomas, rappelle que la municipalité de Tours a déjà réglé la somme de 50.000 euros suite aux dégâts laissés après la première occupation en juillet 2020.

La Métropole de Tours doit s'emparer de ce dossier

Une autre installation illégale avait été constatée en fevrier 2021. Eric Thomas estime qu'il faut "que la Métropole de Tours s'empare de ce dossier. C'est sa compétence". Selon lui, il faut aussi que les collectivités travaillent plus étroitement en collaboration avec les services de la Préfecture.