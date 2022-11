C'est le quatrième cas de grippe aviaire détecté depuis le 17 octobre, et le deuxième sur la commune d'Évron dans l'est de la Mayenne. Ce cas d'influenza aviaire a été détecté mardi dernier dans un élevage de canards de barbarie.

Dans un communiqué, la préfecture de la Mayenne indique que "les volailles ont dû être abattues et l’élevage nettoyé puis désinfecté". Deux zones de protection et de surveillance ont été instaurées. la première concerne les communes de Évron, Assé-le-Bérenger, Sainte-Gemmes-le-Robert et Saint-Georges-sur-Erve.

La deuxième concerne un périmètre autour des communes de Bais, Brée, Châtres-la-forêt, Deux-Évailles, Hambers, Izé, Jublains, Livet, Mézangers, Neau, Saint-Christophe-du-Luat, Saint-Léger, Saint-Martin-de-Connée, Sainte-Suzanne-et-Chammes, Torcé-Viviers-en-Charnie, Vimarcé, Voutré.

La préfecture de la Mayenne rappelle que l’ensemble du département est classé en zone de contrôle temporaire et le niveau de risque a été relevé à « élevé », depuis le 10 novembre 2022.