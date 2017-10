Un nouveau centre d'accueil pour migrants en Mayenne début novembre

La Préfecture de la Mayenne l'a annoncé ce mercredi 11 octobre.

Le département de la Mayenne accueillera, au début du mois prochain, un troisième centre d'hébergement et d'orientation pour migrants. Il sera installé dans l'ancienne maternité du centre hospitalier du Nord-Mayenne à Mayenne. La décision a été prise par les autorités préfectorales et annoncée officiellement lors d'une rencontre avec la presse locale. Les migrants devraient probablement arriver de Paris ou encore des nouvelles poches d'immigration à Calais et Dunkerque.

En Mayenne, il existe déjà deux centres d'accueil pour migrants, l'un dans les bâtiments de l'AFPA à Laval, géré par Terre France d'Asile, et l'autre à Ernée dans un immeuble de logements sociaux, une structure pilotée par l'association France Horizon.

Pour l'instant, on ne sait pas quel organisme aura la responsabilité du nouveau centre d'accueil et d'orientation à Mayenne.