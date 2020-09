Un nouveau centre de dépistage du Covid-19 à Alès

Pour répondre à la forte demande de dépistage de la population, un nouveau site de dépistage du Covid-19 sera ouvert à Alès à partir du mardi 15 septembre. Il sera installé sur le parking de la Halle des sports de Clavières, avenue Vincent d’Indy. Ce site, géré par Labosud et les infirmiers libéraux du bassin alésien, est ouvert à toute personne qui souhaite se faire dépister par test PCR. La structure pourra réaliser jusqu’à 200 prélèvements par jour.

Les horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 8h à 15h, avec et sans rendez-vous ; les samedi et dimanche et jours fériés de 8h à 12h, uniquement sur rendez-vous. Les rendez-vous se prennent ici. Attention, à partir de mardi 15 septembre, les particuliers ne pourront plus se faire dépister au centre actuel de dépistage Labosud Carnot, à la clinique Bonnefon. Il existe un autre site de dépistage à Alès, le laboratoire Bioaxome, situé Grand rue Jean Moulin, qui continue d’accueillir le public selon les mêmes modalités.