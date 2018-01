Charleville-Mézières, France

En visite dans les Ardennes, Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, a inauguré ce lundi 29 janvier le centre ACIER à Charleville-Mézières. ACIER, pour Ardennes Complexe Interservices d'Entraînement à la Réalité : un nouveau centre de formation pour les forces de sécurité et de défense. Les pompiers ardennais et les militaires du 3ème régiment du Génie de Charleville s'y entraînent déjà mais il servira aussi aux gendarmes, aux policiers et à d'autres forces pour des exercices parfois communs.

"Cette idée est tout à faire exemplaire et à ma connaissance n'est pas si fréquente sur le territoire", s'est félicité la ministre Jacqueline Gourault. Les nouvelles menaces, notamment terroristes, impliquent en effet de nouvelles façons de travailler, et pompiers et militaires sont amenés à s'exercer ensemble. Le bâtiment permet ainsi de simuler une multitude de situations."L'avantage de ce site c'est qu'il a été conçu pour cette collaboration, le cahier des charges a été réalisé en commun avec les pompiers et il va répondre à une conceptualisation des interventions que nous n'avions pas avant", souligne le colonel André Sanchez, chef de corps du 3ème régiment du Génie de Charleville-Mézières.

Les militaires du 3ème régiment du Génie et les pompiers des Ardennes s'y entraînent déjà. © Radio France - Alexandre Blanc

Un centre financé à 90 % par le conseil départemental et des communes

Le centre ACIER comprend un site pour l'entraînement aux combats en zone urbaine, un bâtiment de 4 étages avec différents ateliers pour les interventions sur des toitures, des escaliers, des balcons. Un bâtiment qui comprend également un caisson-feu pour les incendies d'habitation ou encore un simulateur pour les feux de voiture qu'ils soient électrique, GPL ou même à hydrogène.

Le conseil départemental s'était engagé dans ce programme pour maintenir le 3ème régiment du génie à Charleville-Mézières lorsqu'il était question de le faire partir en 2013. Le chantier, qui a coûté 1 million 600 000 euros, a été financé à 90% par le conseil départemental et les communes ardennaises, et à 10 % par l'Etat.