Un nouveau centre de vaccination ouvre à Marseille-Grand Littoral

La Mairie de Marseille annonce l'ouverture d'un nouveau centre de vaccination pour les 1ères et 2èmes injections. Il est situé au centre commercial Grand Littoral, dans le 15e arrondissement. Les personnes qui veulent se faire vacciner peuvent venir au niveau du parking du haut - entrée porte 4, de 9 heures à 14 heures. Le centre sera ouvert jusqu'au 31 juillet. La prise de rendez-vous n’est pas obligatoire mais fortement recommandée en contactant Allo Mairie au 3013 ou en se rendant sur le site Maiia.com.

Ce site s’ajoute aux trois autres centres gérés par la Ville de Marseille avec le Bataillon de marins-pompiers de Marseille, et des médecins et infirmiers libéraux aux côtés des services municipaux de santé et de l’AP-HM. Ces trois autres centres sont situés : au Palais des Sports, dans la rue Louis Astruc (5e) et au Parc François Billoux (mairie des 15e et 16e arrondissements).