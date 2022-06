Un nouveau centre pour demander sa carte d'identité et/ou son passeport a ouvert dans l'agglo caennaise

Un nouveau centre de traitement des cartes d'identité ou des passeports a ouvert ce lundi matin dans l'agglo caennaise. Deux lieux où vous pourrez demander ou renouveler vos papiers, à la mairie de Mondeville et à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer à Caen.

Un centre temporaire de traitement des cartes nationales d’identité et des passeports a ouvert ce lundi matin à Caen.

Réduire les délais pour demander et recevoir ses papiers. La préfecture du Calvados a ouvert ce lundi matin un centre de traitement des cartes d'identité ou des passeports dans l'agglo caennaise. En réalité il s'agit de deux lieux, deux endroits où vous pourrez faire toutes les démarches, à la mairie de Mondeville et dans les locaux de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer au 10 boulevard Vanier à Caen.

En moyenne dans l'agglo caennaise pour demander et recevoir ses papiers, il faut attendre trois mois. Au total, 15 agents seront mobilisés. Ce centre éphémère sera ouvert au moins trois mois. Pour prendre rendez-vous, il faut se rendre sur ce site. Une fois le rendez-vous pris, vous recevrez un SMS ou un mail de confirmation du créneau retenu avec la liste des documents à apporter.