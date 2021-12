Coronavirus : un nouveau centre de vaccination ouvre dans la Drôme

Un centre de vaccination va ouvrir ce lundi 6 décembre dès 8h00 du matin à Porte-lès-Valence au 15 Rue du 8 Mai 1945 dans des locaux prêtés par Orange. Ce centre pourra vacciner environ 500 personnes par jour. Les rendez-vous sont d'ores et déjà disponibles sur Doctolib.

C'est la CPTS Sud-Valence qui chapeaute ce nouveau centre drômois. Elle gérait auparavant celui des Clévos à Étoile-sur-Rhône qui a fermé fin octobre. "Je remercie la maire de Porte-lès-Valence qui a fait le lien avec Orange pour qu'on puisse avoir les locaux", souligne Julien Alloin.

À peine a-t-il soufflé depuis la fermeture des Clévos que l'infirmier est à nouveau sur le pont : "Sur la toute fin du mois d'octobre, on voyait déjà les prémices d'une augmentation du taux d'incidence qui laissait présager une cinquième vague. Mais ce que ce je retiens c'est la flexibilité et la grande mobilisation des soignants".

En deux heures à peine, Julien Alloin a su trouver tout le personnel volontaire pour faire tourner deux lignes de vaccination du lundi au vendredi, de 8h00 à 20h00. Le centre précise que les plus de 30 ans recevront en priorité le vaccin Moderna, conséquemment aux dotations de l'Agence Régionale de Santé.

Le centre de vaccination de Romans-sur-Isère renforcé

Le troisième centre de vaccination de la Drôme, celui de Romans-sur-Isère, situé à la salle Charles-Michel, rue du Puy, va être renforcé dès le lundi 6 décembre. Le centre sera désormais ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00. Jusqu'à présent, il était fermé les mardis et fonctionnait la plupart du temps en demi-journée.

Le centre va passer de 4 à 6 lignes de vaccination, permettant de vacciner jusqu'à 784 personnes par jour au lieu d'une moyenne de 200 personnes jusqu'à présent. L'effectif est lui aussi renforcé passant de 4 infirmières maximum à 10 infirmières. Il y aura désormais 3 médecins contre deux actuellement.

Le centre lui aussi proposera du vaccin Moderna aux plus de 30 ans, étant soumis aux dotations de l'ARS. Les rendez-vous peuvent se prendre via Doctolib, et si cela ne fonctionne pas, par d'autres sites. En deçà, il s'agira du vaccin Pfizer. À noter que le centre de l'hôpital de Valence, le plus important dans la Drôme, a lui aussi été renforcé depuis quelques semaines et réalise jusqu'à 1.000 vaccinations par jour. Les dotations de l'ARS ont enfin été renforcées pour le centre de Saint-Jean-en-Royans.