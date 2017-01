Un nouveau char au musée Airborne de Sainte-Mère-Eglise

Le musée Airborne de Sainte-Mère-Eglise vient d'acquérir un nouveau char. Ce char américain Sherman a participé à la bataille de Normandie en juin 1944. C'est un collectionneur luxembourgeois qui l'a retrouvé en Belgique il y a quelques années.

Un char américain Sherman trône désormais à l'entrée du musée Airborne de Sainte-Mère-Eglise. Jusque là, il y en avait un autre, qui n'avait pas pris part au Débarquement du 6 juin 1944 puisqu'il a été construit après. C'est un collectionneur luxembourgeois qui fait don du Sherman et récupère l'autre.

Sans lui, ce char aurait pu disparaître dans la nature. Il a en effet été retrouvé à plus de 600 km des côtes normandes, en Belgique, 63 ans après le Débarquement, en 2007. C'est donc ce collectionneur qui est tombé dessus, en Belgique. A la fin de sa vie, il servait de cible pour les exercices de tir. Puis il a été oublié retrouvé en 2007 sous trois mètres de terre.

A ce moment-là, le véhicule n'est plus qu'une épave. Une équipe de restaurateurs le remet donc en état. Christian et ses collègues y ont passé plus d'un an. Cela représente 1400 heures de travail.

On a trouvé seulement la carcasse. La tourelle a été retrouvée ailleurs, il n'y avait pas de chenille. En fait on a assemblé un immense puzzle.

Aujourd'hui, impossible de savoir quel a été son rôle précis pendant la Libération, le temps a effacé toutes les traces. Mais les historiens sont certains qu'il a participé au Débarquement sur les côtes normandes. Avec les 50 000 autres chars Sherman, il arrivait dans les communes à libérer en soutien des troupes au sol, derrière l'infanterie.

Pour le rendre tel qu'il était en 1944, il faut encore l'armer et lui donner un coup de peinture pour inscrire le numéro de l'unité et peindre de étoiles. si vous voulez voir ce char Sherman, le musée Airborne rouvre ses portes le 1e février.