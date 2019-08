Un nouveau pôle funéraire dans la métropole nantaise

Saint-Jean-de-Boiseau, France

Avec la saturation de certains cimetières et du crématorium dans le Nord de Nantes, la création d'un nouveau site était devenu nécessaire dans la métropole. C'est désormais chose faite avec le pôle funéraire des Landes-de-la-Prunière, à Saint-Jean-de-Boiseau.

Inaugurés ce vendredi, le cimetière et le crématorium entreront en service début septembre et mi-octobre.

La salle de cérémonie du crématorium de Saint-Jean-de-Boiseau. © Radio France - Boris Hallier

_"La saturation du crématorium du cimetière-parc de Nantes imposait parfois des délais d'attente qui pouvaient devenir important_, jusqu'à huit-neuf jours, ce qui est trop long", rappelle Philippe Gallot, directeur de l'espace public à Nantes Métropole.

La salle de crémation du crématorium de Saint-Jean-de-Boiseau. © Radio France - Boris Hallier

Un cimetière paysager

Au départ, le projet avait été contesté par certains habitants de Saint-Jean-de-Boiseau. Il a depuis été revu et un an après le début des travaux, le maire de Saint-Jean-de-Boiseau affiche sa satisfaction : "Ce site c'est plus de 2.000 arbres et arbustes, des mares qui ont été implantées. On a un cimetière au top au niveau sanitaire et au niveau environnemental", assure Pascal Pras.

Le cimetière paysager de Saint-Jean-de-Boiseau. © Radio France - Boris Hallier

Ce cimetière est lui aussi censé compenser la saturation dans les deux autres cimetières métropolitains (Thouaré-sur-Loire/Sorinières) et les 53 communaux de l'agglomération. A terme, il pourra accueillir 2.000 sépultures.