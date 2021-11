Un nouveau circuit de collecte des déchets pour apaiser la colère des éboueurs d'Amiens métropole

La métropole d'Amiens et les agents du service des ordures ménagères ont trouvé un terrain d'entente. Depuis la grève d'avril dernier, des éboueurs alertent la métropole sur le manque de matériel et des conditions de travail difficiles. Ce mercredi 17 novembre, les deux partis se sont réunis et il a été décidé, entre autres, de revoir le circuit des tournées pour éviter la surcharge de travail de certaines équipes par rapport à d'autres.

Un circuit plus équilibré entre les équipes

"Au fur et à mesure que certains secteurs accueillent de nouveaux logements, que d'autres sont concernés par les secteurs d'activité, certaines tournées se chargeaient un peu plus rapidement que d'autres. On doit donc revoir les modalités de collecte pour que la charge de travail soit correctement répartie entre les équipes, pour que le fonctionnement soit bien vécu au quotidien", explique Gilles Ryckebusch, directeur général adjoint à l'aménagement des territoires à Amiens métropole.

Les équipes de la métropole se donnent jusqu'au mois de décembre pour travailler sur ce nouveau circuit de collecte, viendra ensuite un temps d'information auprès des habitants car les jours de passage des camions-poubelles seront modifiés pour certains. La nouvelle tournée pourra alors être mise en place dans le courant de l'été, au plus tard en octobre.

De nouveaux camions-poubelles dès 2022

Une autre avancée ressort de cette réunion, la métropole assure que les camions-bennes en réparation seront de retour le plus vite possible, dans les prochaines semaines, et les véhicules les plus anciens seront eux remplacés à partir de l'an prochain.