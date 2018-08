Le Blanc, France

La réalisation est de plus en plus soignée ; le collectif "Cpasdemainlaveille" opposé à la fermeture de la maternité du Blanc propose sur You Tube, un nouveau clip vidéo pour illustrer son combat. Un film de 4 minutes 30 intitulé "Operation Poupet" du nom de la directrice de l'hôpital de Châteauroux-Le Blanc. Dans ce film, une partie de a bande son, est alimentée par des extraits de journaux de France Bleu Berry sur les banderolles déployées dans plusieurs communes en Brenne pour dénoncer la fermeture de la maternité.