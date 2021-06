Un nouveau col pour le Tour de France en Vaucluse

Le Tour de France inaugure en 2021 un tracé jamais emprunté par la course : le col de la Liguière. Pour les cyclistes vauclusiens, c'est la côte de Sarraud : 600 mètres de dénivelé en 11 km au départ de Saint-Saturnin-les-Apt. France Bleu Vaucluse a grimpé cette côte avec le Vélo Club d'Apt.

Le 7 juillet, le Tour de France sera en Vaucluse pour une onzième étape 100% vauclusienne entre Sorgues et Malaucène avec une double ascension du Ventoux par la face Sud pour les coureurs.

Les cyclistes passeront pour la première fois par le col de la Liguière, un col à 998 m d'altitude après 9,3 km de montée à 6,7% depuis Saint-Saturnin-les-Apt. C'est un col que les cyclistes vauclusiens apprécient car la montée de la côte de Sarraud est rude mais superbe.

Col de la Liguière pour le Tour de France, côte de Sarraud pour les cyclistes vauclusiens

Au Vélo Club d'Apt, cette montée à un autre nom. "Le col de la Liguière, on l'appelle la côte de Sarraud" précise Didier Chauvin, le président du club. "Sarraud, c'est le nom du hameau un kilomètre après le sommet".

Didier Chauvin connait bien cette route. Il a donné rendez-vous à France Bleu Vaucluse au pied du moulin à vente de Saint-Saturnin-les-Apt. Il prévient : "on est dans le dur dès la sortie du village. La montée ne laisse pas de de répit sur 9 kilomètres. Le passage le plus dur arrive après cinq ou six kilomètres". Michel Canfora, Gérard Gardi et Cor Dubois, les cyclistes d'Apt regardent bouger les arbres dans la plaine : "on a le vent dans le dos : ça aide en bas, mais dans la partie haute, ça va être le contraire..."

Col propice à une attaque

En début de saison, le col de la Liguière fait peur à Michel Canfora : "on attaque toujours Sarraud avec une petite appréhension quand on n'a pas encore fait ce genre de bosse". Didier Chauvin confirme que c'est "un lieu d'entrainement pour les cyclistes du coin et tous ceux qui veulent se faire les jambes avant d'attaquer le Ventoux à vélo".

Il pense aussi au 7 juillet quand le peloton découvrira ce col : "la montée est très régulière, mais elle fait mal s'il y a du vent ou s'il fait chaud. C'est un endroit propice aux attaques ou aux échappées ; y compris pour faire basculer un maillot jaune du Tour de France".

Montée rude mais superbe

Michel est en danseuse dans les parties les plus raides. Il "oublie sa souffrance en regardant passer les saisons dans cette montée magnifique". Il plaisante sur la "ligne bleue du Luberon" à l'horizon. Didier indique que "la forêt change à 700 m, les pins ne sont plus les mêmes. On va ensuite trouver des hêtres vers 1.000 m d'altitude"

Le rythme s'accélère. Les cyclistes jouent du dérailleur dans les derniers hectomètres : "c'est un peu plus plat. il fait frais. On est dans les premiers champs de lavande. On voit le changement de la forêt. La végétation est pelée". Didier lâche un instant le guidon pour tendre le doigt à gauche : "on va apercevoir le Ventoux, là, dans la trouée entre les arbres"

Monter le du col de la Liguière avec la tête

A 78 ans, Gérard Gardi monte régulièrement ce nouveau du col du Tour de France pour un plaisir cérébral : "on abandonne la plaine pour s'élever. Même si c'est très dur pour appuyer sur les pédales, s'élever; ce n'est pas simplement prendre de l'altitude, c'est aussi s'élever spirituellement. C'est dans la tête que ca se passe, cette côte de Sarraud".

Le Tour de France passera pour la première fois au col de la Liguière (Vaucluse) le 7 juillet 2021 © Radio France - Philippe Paupert

Le Tour de France passera pour la première fois au col de la Liguière (Vaucluse) le 7 juillet 2021 sur la route du Vélo Club d'Apt © Radio France - Philippe Paupert

Le Tour de France passera pour la première fois au col de la Liguière (Vaucluse) le 7 juillet 2021 © Radio France - Philippe Paupert

Didier Chauvin et Michel Canfora (Vélo Club d'Apt) apprécient cette montée pour ses paysages et ses forêts © Radio France - Philippe Paupert

Didier Chauvin (Vélo Club d'Apt) apprécie de pédaler dans les premiers champs de lavande au col de la Liguière © Radio France - Philippe Paupert