Un nouveau commandant à la tête de la base aérienne d'Orléans-Bricy

- Vous prenez officiellement vos fonctions aujourd'hui. Mais, cette base de Bricy ne vous est pas inconnue ?

Non, pas du tout ! J'ai été pilote opérationnel puis commandant de bord sur les C-160 Transall, affecté à l'escadron Touraine de Bricy entre 2005 et 2011. J'ai de très bons souvenirs ici.

- Elle a quoi de spécifique, à vos yeux, cette BA 123 ?

C'est une base en transformation permanente. Quand je suis arrivé au début des années 2000, il y avait des Transall et des Hercule. Et là, je reviens, il n'y a plus que des avions A 400M. On a vraiment franchi un step et dépassé l'ancien Transall. On compte 21 A 400M aujourd'hui et ce n'est pas fini, il y en aura 25 en 2025 et au moins 35 d'ici 2030. Ils seront tous hébergés ici dans les bâtiments existants et le nouvel hangar qui va bientôt sortir de terre.

-Parmi les dossiers, déjà ouverts par votre prédécesseur, il y a l'envie d'accuellir à Bricy le grand meeting aérien de l'Armée de l'Air ?

On est candidat mais c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Rien n'est tranché. L'idée, ce serait bien sûr de pouvoir ouvrir cette base au grand public. On a ici un outil de combat particulièrement développé avec des commandos et des forces navigantes au top. Il faut également s'ouvrir, recruter et faire de Bricy une base de rayonnement.

La base aérienne d'Orléans-Bricy compte un peu plus de 3.000 militaires. Elle devrait fêter à l'automne les 10 ans de l'arrivée du 1er avion A 400M