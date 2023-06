Un nouveau concept d'hôtel "pour tous" à côté de la gare de Montpellier

Boire un verre sur terrasse panoramique avec vue sur Montpellier, manger à côté de milliers de livres et même chanter dans des box. C'est tout ce qu'on peut faire au "Jost", le nouvel hôtel ouvert début juin à côté de la gare Saint-Roch à Montpellier. Il emploie une cinquantaine de personnes et dispose d'une centaine de chambres. C'est le premier établissement du genre dans l'Hérault.

ⓘ Publicité

L'objectif, c'est de s'adresser à tout-le-monde. "On vise les touristes quelque soit leur budget puisqu'on a des dortoirs à prix abordables et des chambres à tous prix", précise Alban Ruggiero, le fondateur de Jost. Mais la priorité, c'étaient les parties communes, qui représentent plus de 1.000m² d'espaces.

"Cela nous permet d'accueillir aussi les Montpelliérains", explique Alban Ruggiero. Il y a donc un "rooftop" en haut des huit étages du bâtiment, avec vue panoramique sur l'Écusson, la cathédrale Sainte-Anne et même la mer. Des karaoké box sont aussi disponibles : trois petites pièces plongées dans la pénombre, avec des enceintes à fond et un écran pour les paroles. On peut venir acheter des disques dans un "vinyle shop". Plus de 10.000 livres d'occasion traînent dans l'hôtel.

"Montpellier correspond à notre ADN"

"Montpellier correspond à notre ADN, sourit le dirigeant. On a des clients jeunes, qui ont envie de sortir, de découvrir de nouveaux lieux." Et l'établissement veut justement s'ancrer pleinement, "on n'est pas une chaîne standardisée". C'est pourquoi sur les murs, on aperçoit des affiches de Montpellier et des fresques peintes par des street-artistes de la ville. Le restaurant ne cuisine que des produits venus de l'Hérault.

Au milieu du gigantesque bar-restaurant, au rez-de-chaussée, une scène et des gradins sont installés. "On espère avoir pleins de concerts et de spectacles, avec des artistes d'ici, clame le maire de Montpellier Michaël Delafosse. Ça va devenir 'the place to be' !"

Le groupe Melt, maison-mère de Jost, souhaite ouvrir d'autres établissements à Montpellier si cet hôtel fonctionne. Il espère 75% de remplissage des chambres.

loading

loading

Le rooftop au sommet des huit étages du bâtiment. © Radio France - Thomas Pinaroli

Un karaoké box, qui peut accueillir jusqu'à six personnes. © Radio France - Thomas Pinaroli

Le bar-restaurant accessible à tous, avec six mètres de hauteur de plafond. © Radio France - Thomas Pinaroli