Un nouveau couple d'aigle botté identifié dans le parc national des Cévennes en Lozère

Quatre couples d'Aigle botté sont désormais recensés dans le parc national des Cévennes. Le dernier a été identifié au printemps dans la basse vallée de la Mimente, sur la commune de la Salle Prunet. Les observations effectuées ont permis de déterminer qu'il avait donné naissance à un petit fin juillet.

L'aigle botté est le plus petit représentant des aigles. Sa taille est similaire à celle de la buse variable mais il en diffère pas sa queue lingue et le bout de ses ailes, plus larges. Il doit son nom à ses tarses emplumés jusqu’aux doigts. Son régime alimentaire est constitué d’oiseaux de tailles petites à moyennes, de lézards et de micromammifères.