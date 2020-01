Un nouveau crématorium dans la Métropole de Rouen pour répondre aux besoins des familles

743 m2, deux équipements de crémation, deux salles de cérémonie sobres mais chaleureuses, une salle de convivialité et deux maîtresses de cérémonie : le crématorium du Petit-Quevilly va doubler la capacité de crématisations sur le territoire de la Métropole Rouen Normandie. "Ici, nous pourrons réaliser 2000 crématisations chaque année, et l'accueil de 5 à 7 familles chaque jour" explique Thierry Gisserot, le président de la Société des Crématoriums de France qui gère les deux équipements de l'agglomération.

Il y avait embouteillage au crématorium de Rouen ces dernières années. Il fallait parfois attendre entre quinze jours et trois semaines pour obtenir un rendez-vous, alors que le délai légal est normalement de 6 jours. Des délais qui n'étaient plus acceptables pour les familles selon Dominique Aupierre, l'élue en charge du projet à la Métropole. "C'était très compliqué à gérer pour les familles. Compliqué et coûteux."

Dans l'agglomération presque la moitié des obsèques sont organisées au crématorium, plus que dans d'autres agglomérations de cette taille et la demande augmente chaque année. Les professionnels estiment que la crémation pourrait représenter 80% des obsèques dans une trentaine d'années. Le nouveau crématorium a d'ailleurs été pensé pour pouvoir être agrandi au besoin dans le futur.

Moins coûteuse, la crémation répond aussi à des enjeux écologiques juge Michel Lemaire, le président de l'Association crématiste de Haute- Normandie. "On parle beaucoup d'écologie, notre devise chez les crématistes c'est qu'il faut laisser la terre aux vivants." Le bâtiment consomme d'ailleurs très peu d'énergie et celle qu'il produit est récupérée pour le chauffage des équipements publics.

L'équipement a coûté 5 millions d'euros financés par la Métropole, avec le soutien du Département de la Seine-Maritime à hauteur d'un million d'euros.