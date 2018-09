La Drôme a désormais un nouveau crématorium. Il a été inauguré ce mercredi à Beaumont-lès-Valence. Le nouvel établissement doit remplacer celui de Valence, plus petit et vétuste.

Beaumont-lès-Valence, France

"Le but est de pouvoir mieux accueillir les familles", explique Patrick Prélon, le maire de Beaumont-lès-Valence et vice-président de Valence Romans Agglo. Car jusqu'alors, les familles reçues au crématorium de Valence ne bénéficiaient que d'une salle et d'un four crématoire. "La nouvelle structure présente deux salles, poursuit le directeur du crématorium, Florian Chéreau. Il y a également deux fours et même un salon des retrouvailles pour permettre aux personnes de se réunir en toute intimité après la cérémonie." L'objectif, dès la première année, est de pouvoir recevoir 1.500 familles, soit 500 de plus que dans l'ancien établissement de Valence. Ce dernier doit d'ailleurs être démoli d'ici la fin de l'année.

4 crématoriums en Drôme-Ardèche

"Ainsi, nous pourrons mieux répondre à la demande, reconnaît le directeur qui précise que dans son établissement, _"_il ne faut pas attendre plus de 48 heures pour avoir une place". La situation s'est donc largement améliorée ces dernières années en Drôme-Ardèche ; il y a dix ans, Valence était le seul crématorium des deux départements.

En moins de dix ans, donc, trois autres établissements sont sortis de terre, à Montélimar, Lavilledieu et Bourg-Saint-Andéol. Celui de Beaumont-lès-Valence vient remplacer le bâtiment de Valence, jugé vétuste.

Près de 40% des défunts se font incinérer

De plus en plus de Français se font incinérer. "Aujourd'hui, le taux est de 40%, ajoute Pierre Vidallet, le directeur général de la Société des Crématoriums de France. On s'attend à ce que _ça dépasse les 50% d'ici 2030_. Donc c'est une grande tendance sociologique."

Le crématorium de Beaumont-lès-Valence se situe dans la zone des Perrots, proche de la départementale au nord-ouest de la commune. "C'est un cadre agréable pour les familles, au milieu de la nature", conclut Florian Chéreau.

Plusieurs élus se sont exprimés dans la grande salle du crématorium lors de l'inauguration. © Radio France - Suzanne Shojaei

Les grandes baies vitrées permettent d'apprécier le décor naturel. © Radio France - Suzanne Shojaei

Le jardin du souvenir invite les familles à graver le nom des défunts, si elles le souhaitent, sur les pierres noires. © Radio France - Suzanne Shojaei

La salle d'introduction est visible lors des portes ouvertes du crématorium, chaque 1er novembre. © Radio France - Suzanne Shojaei