Un nouveau crématorium en construction en Vendée

La construction d'un nouveau crématorium a débuté en Vendée, à Challans. Cela répond à un besoin géographique et à une tendance de fond où de plus en plus de personnes font le choix de la crémation après leur décès.

La Vendée disposera dans un an (juin 2023) d'un 3e crématorium. Après La Roche-sur-Yon et Les Sables d'Olonne celui-ci sera implanté à Challans, près du cimetière des Bretellières, route de Cholet. La pose de la première pierre a eu lieu ce mardi. Et il était temps car de plus en plus de personnes (60% selon une enquête) choisissent après leur décès d'être crématisées, et non pas enterrées.

'"Ca répond réellement à un besoin et à une attente - explique le maire de Challans Rémi Pascreau - aujourd'hui les familles des défunts vont sur La Roche ou sur les Sables d'Olonne, ou en Loire-Atlantique. Dans le cas d'une cérémonie d'adieu, c'est compliqué".

Pour toutes les personnes qui perdent en religion la crémation devient la manière de partir. Nicole Bruneau

Cela correspond à un vrai besoin géographique et à une tendance de fond ajoute Nicole Bruneau de la maison funéraire Bernard à Challans: "Pour toutes les personnes qui perdent aussi un peu en religion ou en croyances diverses et variées la crémation devient la manière de partir. On redevient cendre et on simplifie les choses. On a les éloignements familiaux, les difficultés d'entretien des tombes, puis aussi la possibilité que ça offre de faire des regroupements familiaux. Dans des caveaux on peut mettre quatre personnes. Donc c'est aussi un choix et de regrouper des familles et d'éviter de l'entretien et des contraintes pour ceux qui restent".

Ce projet de 4 millions d'euros - qui a suscité plusieurs recours devant la justice par des sociétés concurrentes- est financé par la société Generys présidée par Nicolas Gossens: "C'est un lieu de culte, c'est un lieu où on vient se remémorer la mémoire du défunt disparu. Donc à nous, professionnels, de faire en sorte que ce bâtiment soit le plus apaisant possible pour les familles qui en ont l'utilité."